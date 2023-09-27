Düzce'de pres makinesine sıkışan işçi öldü

Gümüşova Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikada çalışan işçi Ümit Özsoy, pres makinesine kolunu kaptırdı.

Durumu fark eden diğer işçiler, makineleri durdurarak arkadaşlarını kurtarmak istedi. Sıkışan işçi, olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Sağlık ekipleri Özsoy'un hayatını kaybettiğini belirledi.

İşçinin cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.