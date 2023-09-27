Başkentte bir oto tamircisi tüfekle vurularak öldürüldü

İddiaya göre, Yakupabdal Mahallesi'nde, aralarında borç meselesi olan oto tamircisi Erol Arı ile C.G. arasında tartışma çıktı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net