Başkentte bir oto tamircisi tüfekle vurularak öldürüldü
Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir oto tamircisi tüfekle vurularak öldürüldü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Eylül 2023 22:06, Son Güncelleme : 27 Eylül 2023 22:07
İddiaya göre, Yakupabdal Mahallesi'nde, aralarında borç meselesi olan oto tamircisi Erol Arı ile C.G. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine C.G, Erol Arı'ya tüfekle ateş açtı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, Arı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Arı'nın yeğeni olduğu belirtilen C.G, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.