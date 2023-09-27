İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Coşkun Yıldırım, görevden alındı

Yıldırım yaklaşık 8 ay boyunca il başkanlığı görevini sürdürdü. İYİ Parti'nin yeni İstanbul İl Başkanının kim olacağı ise henüz bilinmiyor.

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