Afyonkarahisar'da tırla yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde tırla yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Eylül 2023 23:50, Son Güncelleme : 27 Eylül 2023 23:51
Hayati L. idaresindeki 68 DF 540 plakalı tır, Afyonkarahisar-Antalya kara yolu Başağaç köyü yakınlarında Özkan K'nin kullandığı 26 ND 010 plakalı yolcu otobüsüyle çarpıştı.
Tır sürücüsü ile otobüsteki Hüseyin T, Feyza Ç. ile Semra A. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.