28 Eylül 2023'ten önemli gündem başlıkları.

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İrlanda'nın başkenti Dublin'de düzenlenecek Avrupa Parlamento Başkanları Konferansı'nda "Ukrayna'ya karşı Rusya'nın saldırganlık savaşının sonuçları ve Ukrayna'nın yeniden inşasında ulusal parlamentoların rolü" ile "İstikrarsız dönemlerde temsili demokrasilerin sınamaları" konulu oturumlarda konuşacak.

(Dublin)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/09.00)

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazeteci ve yazar Hıfzı Topuz için Teşvikiye Camisi'nde düzenlenecek cenaze törenine katılacak.

(İstanbul/13.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Eğitim Merkezi'nde infaz koruma memurlarının yemin töreni ile Gölbaşı Hakimevi'nde "20. Yılında Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayı"na katılacak.

(Ankara/11.00/13.00)

2- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesine İlişkin İş Birliği Protokolü İmza Töreni ile "Gözünden Sakındığını Dijitalden Sakın" projesinin lansmanına iştirak edecek.

(İstanbul/14.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhuriyetin 100. Yılı'na Mektup Kampanyası kapsamında oluşturulacak tasnif ve mektupların sahiplerine ulaştırılması ile ilgili sürece yönelik basın açıklaması yapacak.

(Ankara/14.00)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantı özeti ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.00/14.30)

3- TÜİK, eylül ayına ilişkin ekonomik güven endeksini duyuracak.

(Ankara/10.00)

GÜNCEL

1- Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, İzmir Çiğli Havaalanı'nda ikinci gün etkinlikleriyle devam edecek.

(İzmir)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Pazar Millet Bahçesi alanında incelemede bulunacak; Valiliği, Belediyeyi ve Ak Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(Rize/14.00/18.00/18.30/19.00)

2- Trendyol Süper Lig'in 3. haftasından ertelenen maçta Fenerbahçe ile RAMS Başakşehir karşılaşacak.

(İstanbul/20.00)

3- Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu'nda iki maç yapılacak.

4- Basketbol FIBA Kadınlar Süper Kupa mücadelesinde, geçen sezonun Avrupa Ligi şampiyonu Fenerbahçe Alagöz Holding ile Avrupa Kupası şampiyonu LDLC ASVEL Feminin, Fransa'da karşı karşıya gelecek.

(Lyon/21.00)

5- Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası Elemeleri'nde Portekiz'in Sportiva Azoris Hotels takımıyla rövanşta karşılaşacak.

(Ponta Delgada/23.30)

6- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 5. haftası, Anadolu Üniversitesi-Armada Praxis Yalıkavak maçıyla tamamlanacak.

(Eskişehir/15.00)