Dereye düşen pikapta bulunan 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Çığırtkanlar Caddesi'nde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 GDT 361 plakalı pikap, Büyüksu Deresi üzerinde bulunan köprünün girişinde yoldan çıkarak yaklaşık 15 metre yüksekten dereye düştü.

Araçtaki 4 kişiden 2'si kendi imkanları ile dışarı çıkarken 2 kişi araç içinde sıkıştı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ve polis ekibi ile itfaiye sevk edildi.

Serhan A. itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartılarak ambulansa alındı. Murat Sınmaz'ın (39) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan Ebubekir Ç. Furkan B. ve Serhan A. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentte bulunan çeşitli hastanelere kaldırıldı.