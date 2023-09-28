Gençlere indirim rekabeti: Teknoloji şirketleri fiyat kıracak
Üniversiteli gençlere satış fiyatı 9.500 lirayı geçmeyen cep telefonu ve bilgisayarlar için 5.500 liraya kadar verilecek cihaz desteğinde ayrıntılar belli olurken, şirketlerin satışlarını artırmak için destek kapsamına girmeyen cihazlara destek kapsamına girecek şekilde indirim yapabileceği ifade ediliyor.
Türkiye Gazetesi'nden Cevdet Fırat Aydoğmuş'un haberine göre; Erdoğan'ın müjdesini verdiği öğrencilere vergisiz cep telefonu ve bilgisayar desteğinin detayları belli oldu.
BAŞVURU E-DEVLET'TEN
Eğitimi devam eden üniversiteli gençlere e-Devlet üzerinden bir şifre tanımlanacak. Öğrenciler, şifre ile internet pazar yerlerinden fiyatı 9 bin 500 lirayı geçmeyen cep telefonlarından sipariş verebilecek.
Hizmetten 7 milyon öğrenci faydalanacak. Öğrencinin telefonu kullanıp kullanmadığını BTK denetleyecek.
EKSTRA İNDİRİM
Cep telefonunda 9 bin 500 liralık sınır, Türkiye'de üretim yapan teknoloji şirketlerini indirime yöneltecek. Markaların 11-12 bin lira civarında sattıkları ürünlerin fiyatlarını 9 bin 500 liranın altına indirerek sürümden kazanmayı planladığı belirtiliyor.
Gençlere bilgisayar için 5 bin 500 liraya kadar destek sağlanacak.