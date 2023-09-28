Bir Türk takıntısı! Boyalı ve değişeni olan aracın değeri düşmez
İkinci el otomobil alımlarında 'boya ve değişen' takıntısı hem alımı hem de fiyatı olumsuz etkiliyor. Oysaki Avrupa'da bu tür işlem görmüş araçlar 'yenilenmiş' sayılarak daha yüksek fiyata satılıyor. Uzmanlar "Aracınız düzgün bir işletmede işlem gördüyse boya veya kaporta değişimi fiyatı düşürmez" diyor.
Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 28 Eylül 2023 07:54, Son Güncelleme : 28 Eylül 2023 08:15
İkinci el otomobil alırken belli kriterlere dikkat ediyoruz. Otomobilin yaşı ve kilometresine göre; kazasının olup olmadığı ve mekaniğinin kalitesine bakıyoruz.
Ancak bir konu daha var ki, yalnızca ülkemizde alım tercihini değiştiriyor. O da otomobilde "boya ve değişen var mı?" sorusu.
İkinci el otomobillerde boya ve değişen var ise fiyat düşüyor. Araç sahibi de bu tür bir aracı daha zor satıyor.
Halbuki Avrupa'da boyanmış veya orjinaliyle parçası değiştirilmiş bir otomobil daha değerli. Çünkü "yenilenmiş otomobil" olarak görülüyor. Konunun uzmanları ise boyalı veya parçası orjinali ile değiştirilmiş bir aracın değer kaybı yaşamaması konusunda birleşiyor.
KAAN ZENGİNLİ