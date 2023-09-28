Dünyaevine girmek zor! Kapı en az 500 bin liradan açılıyor

Türkiye Gazetesi'nden Kaan Zenginli'nin haberine göre; evlenecek olanlar için Aile ve Gençlik Bankası üzerinden verilmesi planlanan "Evlilik Kredisi"nin detayları belli oldu. Daha önce belirtilen 150 bin liralık bir rakamda değişikliğe gidilmezken, alınan kredinin 48 ay sıfır faiz ile geri ödenebileceği açıklandı. Ancak piyasa şartları dikkate alındığında bu rakam oldukça düşük kalıyor.

Geçen yıla göre ortalama bir evliliğin maliyeti yüzde 200 civarında artmış durumda. Bugün; evlenmenin başlıca masraf kalemleri olan düğün öncesi organizasyonlar (nişan, nikah, kına gecesi vs) düğün, çeyiz, ev eşyaları ve taşınma masrafları 500 bin lirayı buluyor. Üstelik bu rakamın içinde de takı masrafları dahil değil.