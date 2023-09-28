Asansör boşluğuna düşen 7 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
Ankara'nın Altındağ ilçesinde oturduğu binanın asansör boşluğuna düştüğü iddiası ile yakınları tarafından hastaneye getirilen 7 yaşındaki Damla A. hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Eylül 2023 08:33, Son Güncelleme : 28 Eylül 2023 08:28
Altındağ İlçesi Başpınar Mahallesi 1656 Cadde üzerinde bulunan bir binada ailesi ile birlikte yaşayan 7 yaşındaki Damla A., apartmanın asansör boşluğuna düştü.
Hemen yakınları tarafından Zekai Tahir Burak Çocuk Hastanesine getirilen küçük kız yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.