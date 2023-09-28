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Türkiye'nin e-Devlet'i çoğu Avrupa ülkesini geçti

Türkiye, e-Devlet sisteminin gelişmişlik düzeyiyle çoğu Avrupa ülkesini geride bırakırken, son 1 yılda bu alanda performansını en fazla artıran ülke oldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Eylül 2023 09:44, Son Güncelleme : 28 Eylül 2023 09:44
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Türkiye'nin e-Devlet'i çoğu Avrupa ülkesini geçti

AB Komisyonu, Avrupa ülkelerinde kamu hizmetlerinin dijitalleşme seviyesinin karşılaştırıldığı "e-Devlet Değerlendirmesi-eGovernment Benchmark" 2023 başlıklı raporunu yayımladı.

AB üyesi 27 ülke ile İzlanda, Norveç, İsviçre, Arnavutluk, Karadağ, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Türkiye'deki kamu hizmetlerinin dijital dönüşümünün değerlendirildiği raporda, ülkelerin kamu yönetiminde bilgi ve iletişim teknolojileri kullanımı karşılaştırıldı.

Raporda, Temmuz-Ağustos 2021 ile Kasım-Aralık 2022 döneminde, gizli müşterilerle 35 ülkedeki önemli kamu hizmetlerini içeren 15 bin 83 internet sitesi değerlendirilerek, çevrim içi kamu hizmetleri, "kullanıcı odaklılık", "şeffaflık", "temel sağlayıcılar" ve "sınır ötesi hizmetler" olmak üzere 4 ana unsurda karşılaştırıldı.

Hizmetlerin ne ölçüde çevrim içi olarak sağlandığı, mobil uyumluluğu, çevrim içi destek sunumu ve geri bildirim mekanizmaları kullanıcı odaklılık başlığında toplanan çalışmada, şeffaflık başlığı altında kamu idarelerinin hizmetlerini nasıl sunduğuna ilişkin net ve açık bilgiler verilmesi, dijital hizmet tasarım süreçleri ve kişisel verilerinin işlenme şekli yer aldı.

Raporda, temel sağlayıcılar boyutunda e-Devlet hizmetlerinin sunulması için hangi teknolojik kolaylaştırıcıların ve desteklerin yer aldığı incelenirken, sınır ötesi hizmetlerde ise yurt dışındaki vatandaşların çevrim içi hizmetlere ne kadar erişebilir olduğu, bu kişilere hangi çevrim içi desteklerin verildiği değerlendirildi.

Ülkelerin 4 ana alandaki değerlendirmeler sonucunda 0 ile 100 arasında genel bir e-Devlet gelişmişlik puanı aldığı çalışmada, Avrupa'da dijital devlet uygulamalarının en başarılı olduğu ülkeler 96 puanla Malta, 92 puanla Estonya, 89 puanla Lüksemburg oldu.

Bu ülkeleri 88 puanla İzlanda, 86 puanla Finlandiya, 85 puanla Hollanda, Litvanya ve Danimarka, 82 puanla Letonya izlerken, Türkiye 81 puanla 10'uncu sırada yer aldı.

AB üyesi 27 ülkenin ortalaması 70 puan olurken, Türkiye'nin bunun çok üzerinde performans sergilemesi dikkati çekti.

Ayrıca, Türkiye bir önceki yıla göre e-Devlet performansını en fazla artıran ülke oldu. Türkiye'nin dijital devlet performansı son 1 yılda 10 puan yükseldi.

Avrupa'da en düşük sırada yer alan ülkeler ise 35 puanla Kuzey Makedonya, 41 puanla Karadağ, 45 puanla Arnavutluk oldu.

AB'nin en gelişmiş ekonomisine sahip Almanya'nın e-Devlet puanı 65, Fransa'nın 70, İtalya'nın ise 61 seviyesinde kaldı.

Böylece, Türkiye'nin e-Devlet olgunluğu, gelişmiş AB ülkelerini ciddi farkla geride bıraktı.

Ayrıca, Türkiye'deki e-Devlet, çevrim içi kullanılabilirlik, mobil uyumluluk ve desteği içeren "kullanıcı odaklılıkta" 99 puanla Avrupa'da 3'üncü sırada yer aldı.

E-kimlik, e-belgeler, önceden doldurulmuş formlar ve dijital posta gibi temel hizmetlerde Türkiye 93 puanla 6'ncı olurken, hizmet sunumu, kişisel veriler ve hizmet tasarımı gibi şeffaflık kriterlerinde de 78 puanla Avrupa'da 6'ncı sıraya ulaştı.

Türkiye'deki sistemde taşınma nedeniyle adres değişikliği işlemi 94 puanla Avrupa'da ilk sırada yer alırken, sağlık, hastane randevu ve reçete gibi işlemler 88 puanla Avrupa 4'üncü oldu.

Öte yandan, Türkiye 2022'deki değerlendirmede 72 puanla 16'ncı sırada yer almıştı.

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