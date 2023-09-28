Gram altın güne 1.654 TL'den başladı

Dün dolar kurunda ve altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 1,7 azalışla 1.637 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla yüzde 1 değer kazancıyla 1.654 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.718 liradan, Cumhuriyet altını 10.970 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu sıralarda yüzde 0,1 artışla 1.877 dolardan işlem görüyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bugün yapacağı konuşmadan alınan sinyallerin döviz ve değerli madenler piyasalarının yönünün belirlenmesinde etkili olacağını ifade ederek, Fed'in faizleri uzun süre yüksek seviyelerde tutacağına dair beklentilerin günden güne arttığını belirtti.

ABD Kongresi'nde bütçe üzerinde anlaşma sağlanamaması halinde hükümetin kapanma olasılığına ilişkin artan endişeler yatırımcıların odağına yerleşti.

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, ABD hükümetinin kapanma potansiyeli olduğunu anımsatarak, "Otomotiv işçilerinin grevi ekonomiyi yavaşlatabilir. Bu durum Fed'in daha az agresif hamleler yapmasını gerektirebilir." ifadesini kullandı.

Analistler, bugün yurt içinde PPK özeti ve haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi, Almanya'da enflasyon, ABD'de ise Powell'ın konuşmasının yanı sıra büyüme verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.870 doların destek, 1.890 doların ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.