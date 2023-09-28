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BES'teki kısmi ödeme sistemden çıkışı azaltacak

Türkiye Sigorta ve Türkiye Emeklilik Genel Müdürü Taha Çakmak, Nisan 2024'te yürürlüğe girecek BES düzenlemesinin hem sektör, hem katılımcılar nezdinde olumlu sonuçlar doğuracağını, özellikle son 10 yıllık dönemde başarısı giderek artan emeklilik fonlarındaki büyümenin sürdürülebilirliğine katkı vereceğini bildirdi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Eylül 2023 11:11, Son Güncelleme : 28 Eylül 2023 11:15
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BES'teki kısmi ödeme sistemden çıkışı azaltacak

Resmi Gazete'de yayımlanan "Bireysel Emeklilik Sistemi Kısmen Ödeme Hakkı Yönetmeliği" ile BES katılımcılarına konut alımı, evlenme, eğitim ve doğal afet hallerinde sistemden ayrılmadan hesabındaki birikim tutarının yüzde 50'sine kadar kısmen ödeme yapılabilmesine; ilave olarak, konut alımı ve evlilik hallerinde kendisine kısmen ödenen tutarının yüzde 20'sine, eğitim ve doğal afet hallerinde ise yüzde 25'ine kadar devlet katkısı hesabındaki tutarla sınırlı olmak üzere bu tutardan da ödeme yapılabilmesine olanak sağlanacak.

Konuya ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Türkiye Sigorta ve Türkiye Emeklilik Genel Müdürü Taha Çakmak, yapılan değişiklik ile katılımcıların artık sistemden tamamen çıkmadan birikimlerinin yüzde 50'sine kadar olan kısmını toplu olarak alabileceklerini bu sayede sözleşmelerini sonlandırmadan konut alımı, evlenme, doğal afet ve eğitim durumlarında birikimlerini kullanabileceklerini söyledi.

Mevcut yapıda katılımcıların birikimlerini kullanabilmek için tamamına ihtiyacı olmadığı hallerde dahi, sistemden çıkarak devlet katkısı ile hak ettiği bazı haklarını kaybettiğini dile getiren Çakmak, "Yürürlüğe girecek yeni düzenleme ile katılımcılar nakit ihtiyaçlarında birikimlerinin tamamını çekip haklarını kaybetmek yerine kısmi çekim yaparak birikimlerinin yanı sıra devlet katkılarını alabilecekler. Bir taraftan sistemdeki katılımcıların nakit para ihtiyacı BES'teki birikimleri vasıtasıyla giderilirken diğer taraftan katılımcılar tasarruflarına ara vermeden sistemde kalabilecek ve BES'teki haklarını koruyabilecekler." şeklinde konuştu.

"Bu düzenleme tasarrufların artırılmasında etkili olacak"

Çakmak, Nisan 2024'te yürürlüğe girecek düzenlemenin hem sektör hem katılımcılar nezdinde olumlu sonuçlar doğuracağına inandıklarını aktararak, "Düzenleme, özellikle son 10 yıllık dönemde başarısı giderek artan emeklilik fonlarındaki büyümenin sürdürülebilirliğini sağlayacak. Ayrıca, bu düzenleme ülke tasarruflarının artırılmasında, katılımcıların BES'i düzenli bir yatırım aracı olarak görmelerinde ve sistemden kısa sürede çıkışları azaltmada etkili olacak." ifadelerini kullandı.

Konut alımı veya evlenme durumlarında sözleşmeden kısmen ödeme için en az 5 yıl yürürlükte olan ve katkı payını ödemiş katılımcıların faydalanabileceğini bildiren Çakmak, şunları kaydetti:

"Her 5 yılda bir kısmi ödeme imkanından da tekrar yararlanılabiliyor. Kısmen ödenen tutarın yüzde 20'si oranında da devlet katkısından yararlanılabilir. Eğitim nedeniyle talep edilen kısmen ödemelerde BES'te 5 yıl sistemde kalma süresi ve 21 yaşı aşmama koşulu bulunuyor. Bu kapsamda talep edilen kısmen ödemelerde 4 yıl süreli yıllık gelir sigortası alınmasına müteakip dördüncü yılın sonunda kısmen ödenen tutarın yüzde 25'i oranında devlet katkısından faydalanılabiliyor. Doğal afet durumunda ise kısmen ödeme alınacak tutar, birikimin yüzde 50'si ile sınırlı olup BES'te sistemde geçirilen süre için koşul bulunmuyor. Kısmen ödeme alınan tutarın yüzde 25'i oranında devlet katkısı da katılımcının birikimine aktarılıyor."

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