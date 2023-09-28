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Siyasette kongre mevsimi

Siyasi partiler bir yandan yaklaşan yerel seçim hazırlıklarını sürdürürken diğer yandan büyük kongrelerini tamamlamayı planlıyor. Sonbaharda yoğunlaşan takvim çerçevesinde başta AK Parti ve CHP olmak üzere bazı partiler yeni yönetimlerini belirleyecek

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Eylül 2023 11:12, Son Güncelleme : 28 Eylül 2023 11:14
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Siyasette kongre mevsimi

Siyasi partiler bir yandan yaklaşan yerel seçim hazırlıklarını sürdürürken, bir yandan da büyük kongrelerini yapmaya hazırlanıyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimler öncesi hareketli günler yaşayan siyasi partilerde büyük kongre heyecanı da sürüyor.

Sonbaharda yoğunlaşan takvim çerçevesinde başta AK Parti ve CHP olmak üzere çoğu parti yeni yönetimlerini belirleyecek.

Bugüne kadar 7 olağan kongre yapan AK Parti'nin, 4. Olağanüstü Kongresi'nin 7 Ekim'de yapılması kararlaştırıldı.

7 Ekim'deki kongrede MKYK'nın büyük oranda değişip, yenileneceğini belirten parti kurmayları, kongrenin ana temasının "değişim ve yenilenme" olacağını belirtiyor.

AK Parti'nin olağanüstü kongresinde ayrıca genel başkan seçimi de yapılacak.

- CHP 38. Olağan Kurultayı'nı yapacak

Kurultay yapacak bir diğer parti ise CHP.

Bugüne kadar 19'u olağanüstü 56 kurultay yapan CHP, 4-5 Kasım'da 38. Olağan Kurultayı'nı gerçekleştirecek.

CHP'nin 4-5 Kasım'daki kurultayında ilk gün genel başkan seçimi ikinci gün ise Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin seçimi yapılacak.

Partide de şu ana kadar Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun dışında Grup Başkanı Özgür Özel ve parti üyesi Örsan Kunter Öymen ile Ünal Karahasan adaylığını açıkladı. Ancak CHP'de genel başkanlığa aday olabilmek için yüzde 5 delegenin imzası gerekiyor.

1370 kurultay delegesi olan partide genel başkanlık için 69 delegenin imzasının divana sunulması şartı bulunuyor. Henüz adaylığını açıklamayan Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise delegeler tarafından yeniden aday gösterilmesi bekleniyor.

- Yeşil Sol Parti isim değiştirecek

Yeni yönetimini belirleyecek bir diğer parti ise Yeşil Sol Parti.

15 Ekim Pazar günü 4. Olağan Kongresini Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirecek Yeşil Sol Parti, yeni yönetimin belirlenmesinin yanı sıra tüzük değişikliği önerilerini de görüşecek.

Yeni tüzükle partinin ismini de değiştirmesi bekleniyor.

- DEVA ve Gelecek partileri de kongreye gidecek

DEVA Partisi ise 29-30 Eylül tarihlerinde 1. Olağanüstü Kongre'ye gidecek.

Tüzük değişikliği tekliflerini görüşmek ve karara bağlamak üzere düzenlenecek kongre, Çukurambar'daki bir otelde gerçekleştirilecek.

Gelecek Partisi de ikinci büyük kongresini yapmaya hazırlanıyor. Partinin yıl sonuna kadar yeni yönetimini belirlemesi bekleniyor.

Bu arada İYİ Parti 3. Olağan Kongresi'ni haziran ayında gerçekleştirdi.

MHP ise 14'üncü Olağan Kurultayı'nı 17 Mart 2024'te yapacağını açıkladı.

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