Zabıt Katibi alımı yapılacak mı? Bakan Tunç yanıtladı
Zabıt Katibi alımı yapılacak mı? Bakan Tunç yanıtladı
Bakan Tunç'tan AİHM'in 'ByLock' kararına ilişkin açıklama
Bakan Tunç'tan AİHM'in 'ByLock' kararına ilişkin açıklama
AYM, ek MTV'nin iptal istemini reddetti: Gerekçe 'deprem'
AYM, ek MTV'nin iptal istemini reddetti: Gerekçe 'deprem'
Etlik Şehir Hastanesi, 1 yılda 5 milyondan fazla hastaya hizmet sundu
Etlik Şehir Hastanesi, 1 yılda 5 milyondan fazla hastaya hizmet sundu
'Okul Gıdası' uygulamasına geçiş süresi uzatıldı
'Okul Gıdası' uygulamasına geçiş süresi uzatıldı
Başörtülü depremzede öğrencinin kaydını yapmayan okul müdürüne para cezası
Başörtülü depremzede öğrencinin kaydını yapmayan okul müdürüne para cezası
Adliye emanetinden 6 kilo kokain çalındı: 3'ü memur 5 tutuklama
Adliye emanetinden 6 kilo kokain çalındı: 3'ü memur 5 tutuklama
53 Kanun teklifi verildi... 250 bin staj ve çıraklık mağduru çözüm bekliyor
53 Kanun teklifi verildi... 250 bin staj ve çıraklık mağduru çözüm bekliyor
AK Parti, ekim ayı başında Meclis'te 'anayasa' trafiğini başlatacak
AK Parti, ekim ayı başında Meclis'te 'anayasa' trafiğini başlatacak
BOTAŞ Genel Müdürü emeklilik kararı aldı
BOTAŞ Genel Müdürü emeklilik kararı aldı
Türkiye'nin e-Devlet'i çoğu Avrupa ülkesini geçti
Türkiye'nin e-Devlet'i çoğu Avrupa ülkesini geçti
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Altın Portakal Film Festivali'nden çekildi
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Altın Portakal Film Festivali'nden çekildi
Yuvayı devlet baba kuracak! Evlenecek gençlere faizsiz kredi
Yuvayı devlet baba kuracak! Evlenecek gençlere faizsiz kredi
Bir Türk takıntısı! Boyalı ve değişeni olan aracın değeri düşmez
Bir Türk takıntısı! Boyalı ve değişeni olan aracın değeri düşmez
Gençlere indirim rekabeti: Teknoloji şirketleri fiyat kıracak
Gençlere indirim rekabeti: Teknoloji şirketleri fiyat kıracak
'Faizsiz finansa' büyük ilgi
'Faizsiz finansa' büyük ilgi
Türkiye'nin en büyük kamu şirketi EÜAŞ oldu
Türkiye'nin en büyük kamu şirketi EÜAŞ oldu
Dünya Üniversiteleri Sıralamasında en iyi devlet üniversitesi ODTÜ oldu
Dünya Üniversiteleri Sıralamasında en iyi devlet üniversitesi ODTÜ oldu
Kamyonetle öğretmen servisi kaza yaptı: 9'u öğretmen 12 kişi yaralandı
Kamyonetle öğretmen servisi kaza yaptı: 9'u öğretmen 12 kişi yaralandı
Bakan Kacır, Türkiye'ye 'sıçrama yaşatacak' alanları açıkladı
Bakan Kacır, Türkiye'ye 'sıçrama yaşatacak' alanları açıkladı
Tekirdağ'da 8 FETÖ şüphelisi yakalandı
Tekirdağ'da 8 FETÖ şüphelisi yakalandı
Togg, 'LinkedIn En İyi Startup'lar' listesinde zirvede
Togg, 'LinkedIn En İyi Startup'lar' listesinde zirvede
YÖK Başkanı Özvar'dan üniversitelere 'zirai üretim' desteği
YÖK Başkanı Özvar'dan üniversitelere 'zirai üretim' desteği
Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüştü
Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüştü
Bakan Bolat: Otomotiv piyasasındaki sıkıntılar sona erdirildi
Bakan Bolat: Otomotiv piyasasındaki sıkıntılar sona erdirildi
MGK yarın toplanıyor: Yeni komuta kademesi ilk defa katılacak
MGK yarın toplanıyor: Yeni komuta kademesi ilk defa katılacak
Hangi telefon modelleri ve bilgisayarlar vergiden muaf olacak?
Hangi telefon modelleri ve bilgisayarlar vergiden muaf olacak?
Terkinler çetesi operasyonundan yeni ayrıntılar: Fırınlara çöküp, spor kulübüne sponsor oldular
Terkinler çetesi operasyonundan yeni ayrıntılar: Fırınlara çöküp, spor kulübüne sponsor oldular
Kur Korumalı Mevduat nereye gidiyor?
Kur Korumalı Mevduat nereye gidiyor?
Öğrencilere 10 GB ücretsiz internette tarih belli oldu
Öğrencilere 10 GB ücretsiz internette tarih belli oldu
Ana sayfaHaberler Siyasi

AK Parti, ekim ayı başında Meclis'te 'anayasa' trafiğini başlatacak

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, ekim ayının ilk haftasından sonra İçtüzük ve yeni anayasayla ilgili siyasi parti gruplarını ziyaret edeceklerini bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Eylül 2023 11:13, Son Güncelleme : 28 Eylül 2023 11:31
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Güler, yeni anayasa çalışmaları ve Meclis'in yeni yasama yılının başlamasının ardından gündeme gelecek kanun tekliflerine ilişkin, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "AK Parti Meclis Grubumuz, parlamentoda grubu olan diğer partilerle görüşmek suretiyle 'gelin bir sivil anayasayı beraber yapalım' davetimizi iletecek. Kabul ederler, etmezler ama biz şu anda kapıları çalacağız" açıklamasının hatırlatılması üzerine Güler, TBMM'nin, 1 Ekim'de açılacağını, ilk Genel Kurul görüşmelerine de 3 Ekim'de başlanacağını belirtti.

Bu konuda takvimin henüz belli olmadığını kaydeden Güler, siyasi parti gruplarını ziyaret ederek usul ve yöntemin ne olacağına ilişkin çalışmayı önereceklerini aktardı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un, Meclis tatile girmeden önce siyasi parti gruplarıyla görüştüğünü anımsatan Güler, şöyle devam etti:

"Tahmin ediyorum, ekim ayının ilk haftasından sonra hem İçtüzük hem de yeni anayasa noktasında siyasi parti gruplarımızı ziyaret edeceğiz. Onlardan yönteme ve usule ilişkin olarak önümüzdeki dönemde bir komisyon çalışması mı olur, farklı öneriler, farklı bir çalıştay gibi yöntem mi olabilir, bunu konuşmayı arzu ediyoruz. Ön niyeti aldıktan sonra onu bir takvime bağlayarak da görüşme trafiğini başlatmış oluruz diye düşünüyorum. Hem Meclis'in çalışma programlarını hem de diğer hususları gündemimize almış olacağız."

"Kanuni düzenleme ihtiyacı olmayacak"

Güler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, üniversite öğrencilerine piyasa satış fiyatı 9 bin 500 lirayı geçmeyen cep telefonu ve bilgisayarlar için 5 bin 500 liraya kadar teknolojik destek verileceğini açıkladığını hatırlatarak, "Doğrudan destek yardımı olacak bu. Doğrudan destek yardımı olacağı için kanuni düzenleme ihtiyacı olmayacak." dedi.

Aile ve Gençlik Bankası'nın doğrudan faizsiz kredi kullandırmasının söz konusu olacağını ifade eden Güler, pilot olarak bu uygulamanın deprem bölgesinde başlatılacağını söyledi.

Bunun için kanuni düzenleme ihtiyacı doğacağına dikkati çeken Güler, bu konuda da çalışma yapılacağını dile getirdi.

TBMM gündemine gelmesi planlanan konulara yönelik ise Güler, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin yurt dışına asker göndermesine yönelik tezkereler vardı. Ekim ayı içerisinde bunlar bitiyor. Suriye-Irak Tezkeresi, Lübnan Tezkeresi, bir de Orta Afrika Cumhuriyeti'ne yönelik de tezkere vardı. Ekim ayı içerisinde bu tezkereler gelecek. Belki de ilk görüşeceğimiz konuların içerisinde bu olabilir." bilgisini paylaştı.

Deprem ve kentsel dönüşüme yönelik kanun teklifiyle ilgili de çalışmaların büyük ölçüde tamamlandığını anlatan Güler, teklifin ekim ayının ilk haftasında TBMM Başkanlığına sunulacağını ifade etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığının bazı önerilerinin bulunduğunu aktaran Güler, bu konudaki tekliflerin de gündeme geleceğini kaydetti.

Abdullah Güler, "Orta Vadeli Program açıklandı. Özellikle fiyat istikrarını hedefleyen, dezenflasyon çalışmaları kapsamında ihtiyaç duyulacak bazı kanuni düzenlemeleri de Hazine ve Maliye Bakanlığımız ifade ettiler. Bunu güçlendirecek, destekleyecek bazı önerileri var. Bu teklifimizi de gündeme almayı arzu ediyoruz." diye konuştu.

Bu Habere Tepkiniz