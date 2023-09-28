53 Kanun teklifi verildi... 250 bin staj ve çıraklık mağduru çözüm bekliyor

Meslek lisesi ve staj yapılan üniversite bölümlerinden mezun olan kişiler, 1987 yılında çıkarılan 3308 sayılı kanun ile birlikte sigorta başlangıçları yapılmasına rağmen emekli olamıyor. Mevcut düzenlemelere göre, staj ve çıraklık yapan kişiler, SGK dökümlerinde işe başlangıçlarını görebiliyor. Fakat emeklilik için gerekli primlerin yatırılmaması sebebiyle, staj ve çıraklık yapılan dönem emeklilik hesaplamasına dahil edilmiyor.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasasıyla beraber 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanlar yaş sınırı bulunmaksızın emeklilik hakkı kazanırken, staj ve çıraklık mağdurları bu haktan yararlanamadı. Staj ve çıraklık mağduriyeti sık sık gündeme gelirken, konuyla ilgili henüz bir karar açıklanmadı.

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