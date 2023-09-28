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Başörtülü depremzede öğrencinin kaydını yapmayan okul müdürüne para cezası

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), Eskişehir'de, depremzede öğrenciyi başörtüsü nedeniyle okula kaydetmediği belirtilen özel okul müdürü hakkında 89 bin 571 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Eylül 2023 11:34, Son Güncelleme : 28 Eylül 2023 11:34
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Başörtülü depremzede öğrencinin kaydını yapmayan okul müdürüne para cezası

TİHEK'ten yapılan açıklamada, deprem nedeniyle naklini Eskişehir'de bir okula aldırmak isteyen öğrencinin başörtülü olması sebebiyle kaydının kabul edilmemesinin din ve inanç ile cinsiyet temellerinde ayrımcılık yasağına aykırılık teşkil ettiği iddiasıyla resen inceleme başlatıldığı hatırlatıldı.

İnceleme sürecine ilişkin bilgiler aktarılan açıklamada. "Dosya kapsamında yer alan tüm hususlar birlikte değerlendirildiğinde, mağdur öğrencinin, din ve inanç özgürlüğünün dışsal boyutu doğrultusunda başörtülü olmasından dolayı eğitim hizmeti sunan (ilgili) tarafından farklı muameleye maruz bırakıldığı, muhatap okulun sunduğu gerekçeler göz önünde bulundurulduğunda bu farklı muamelenin objektif ve makul bir sebebe dayandığının ortaya konulamadığı ve muhatap okul tarafından din ve inanç ile cinsiyet temellerinde doğrudan ayrımcılık yasağının ihlal edildiği ve çoklu ayrımcılığa maruz kalındığı kanaatine varılmıştır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, başvuruda ayrımcılık yasağı ihlali yapıldığına, muhatap hakkında 89 bin 571 lira idari para cezası uygulanmasına ve karara karşı tebliğ tarihinden itibaren 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemesine başvurulabileceğine, oy birliğiyle karar verildiği kaydedildi.

- İddianameden

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca mart ayında depremzede öğrenciyi başörtüsü nedeniyle okula kaydetmediği iddiasıyla yaşanan olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan özel okul müdürü İ.S. hakkında sevk edildiği Eskişehir 2. Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.

Cumhuriyet Başsavcılığınca, Hatay'dan kente gelen depremzede öğrenci T.N.İ'nin (15) başörtülü olduğu gerekçesiyle okula kaydının yapılmadığı iddiasına yönelik başlattığı soruşturma tamamlanmış, okul müdürü İ.S. hakkında "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Eskişehir 8. Asliye Ceza Mahkemesine gönderilmişti.

Hazırlanan iddianamenin idari ve disiplin yönünden Eskişehir Valiliğine, insan hakları ve ayrımcılık yönünden ise Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumuna gönderildiği bildirilmişti.

Eskişehir 8. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada özel okul müdürü beraat etmiş, karara ilişkin başsavcılıkça istinaf başvurusu yapılmıştı.

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