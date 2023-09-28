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Gaziantep'te aile vahşeti: 2 ölü 4 yaralı

Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde pompalı tüfekle vurduğu eşini öldüren, 3'ü çocuğu 4 kişiyi yaralayan baba intihar etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Eylül 2023 11:48, Son Güncelleme : 28 Eylül 2023 12:00
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Gaziantep'te aile vahşeti: 2 ölü 4 yaralı

Ali Y. (38), Kanalıcı Mahallesi'ndeki evinde henüz bilinmeyen nedenle boşanma aşamasındaki eşi Medine Y. (33) ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Ali Y, eşi Medine Y, çocukları A.V.Y. (18), B.Y. (19) ve İ.Y. (12) ile evde bulunan Z.T'ye (33) pompalı tüfekle ateş etti.

Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Eve gelen sağlık ekipleri, Medine Y'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Evde yaralı halde bulunan 3'ü çocuk 4 kişi ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Olaydan sonra kaçan Ali Y'nin bulunması için çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheliyi Kanalıcı Camisi avlusunda aynı silahla intihar etmiş halde buldu.

Çocuklardan A.V.Y. ile İ.Y'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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