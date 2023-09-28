FETÖ'cü eski albay Şaban Demiraslan Aksaray'da yakalandı

Terör örgütleriyle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek."

Bakan Yerlikaya operasyonla ilgili şu bilgileri verdi:

"Polatlı 58. Topçu Tugayı ile Topçu ve Füze Okul Komutanlığında 15 Temmuz hain darbe girişimindeki eylemlere ilişkin 328 sanığın yargılandığı davada müebbet hapis cezasına çarptırılan FETÖ'cü eski Albay Şaban Demiraslan yakalanarak adalete teslim edildi."

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