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Bakan Tunç'tan AİHM'in 'ByLock' kararına ilişkin açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) "ByLock" kararıyla ilgili olarak konuştu. Tunç, "Emsal karar değil, AİHM yetkisini aştı." dedi.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 28 Eylül 2023 13:20, Son Güncelleme : 28 Eylül 2023 13:29
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Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ByLock kullanmak, Bank Asya'da hesabı olmak ve gizli bir tanığın ifadesiyle mahkum olan öğretmen Yüksel Yalçınkaya'nın açtığı davada Türkiye'nin insan hakları ihlalinde bulunduğuna hükmetti.

Karara ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan yeni bir açıklama geldi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Türkiye'nin iç hukuk standardını gözardı ettiğini ve yetkisini aştığını söyleyen Bakan Tunç, "Bu karar sadece o dosya bakımından geçerlilik teşkil eder. O da tabii ki iç hukuk uygulamamızda karar tebliğ edildikten sonra değerlendirilecektir." dedi.

Bakan Tunç ayrıca, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Altın Portakal Film Festivali'nden çekilme kararını doğru bulduğunu söyledi.

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