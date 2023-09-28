Zabıt Katibi alımı yapılacak mı? Bakan Tunç yanıtladı

Bakan Tunç, zabıt katipliği atamalarına ilişkin açıklama yaptı.

Tunç açıklamasında şunları söyledi;

"Birkaç gün içinde zabıt katipliği ile açıklama yapılacak"

Bakan Tunç, zabıt katibi atamalarına ilişkin soru üzerine mülakatların yapıldığını, değerlendirme aşamasında bulunduklarını ifade etti. Tunç, "20 bini aşkın zabıt katibimizin alımıyla ilgili daha önce Cumhurbaşkanımızın da açıkladığı bir husus vardı. Bunların sınavları, mülakatları yapıldı. Son değerlendirmeler yapılıyor. Önümüzdeki birkaç gün içinde bu açıklama yapılacak" dedi.