AYM'nin Can Atalay başvurusunu görüşme tarihi belli oldu

Yüksek Mahkeme, Gezi Parkı davası kapsamında 18 yıl hapse mahkum edildikten sonra 14 Mayıs'ta yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde milletvekili seçilen, tahliye ve yargılamanın durması istemi Yargıtay 3. Ceza Dairesi tarafından reddedilen Atalay'ın avukatları tarafından yapılan ihlal başvurusunu 5 Ekim'deki Bölüm Toplantısı Gündemi'ne aldı.

Toplantıda, başvuruya ilişkin incelemesini yapacak olan AYM, başvurunun kabulüne, reddine ya da Genel Kurul'a sevkine karar verebilecek.

Türkiye İşçi Partisinden (TİP) milletvekili seçilen Atalay'ın, "milletvekili seçilmesi nedeniyle hakkındaki yargılamanın durması ve tahliye edilmesi" talebiyle yapılan başvuruda, Yargıtay 3. Ceza Dairesi istemleri reddetmişti. Dairenin, 13 Temmuz'daki kararında, "Sanığın üzerine atılı cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etme suçunun Anayasa'nın 14. maddesi kapsamında yer alması ve soruşturmasına seçimden önce başlanmış olması dikkate alındığında, Anayasa'nın 83. maddesinin ikinci fıkrası ikinci cümlesi uyarınca yasama dokunulmazlığından faydalanamayacağı kanaatine varılmakla, yargılamanın genel usul hükümlerine göre devam etmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır." tespiti yer almıştı.

Bu karar üzerine Atalay'ın avukatları, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği iddiasıyla Yüksek Mahkemeye başvurmuştu.