Bahçelievler'deki patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi
İstanbul Valiliği, Bahçelievler'de meydana gelen patlamada ölü sayısının 3'ye yükseldiğini bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Eylül 2023 21:25, Son Güncelleme : 28 Eylül 2023 21:54
İstanbul Valiliği, Bahçelievler'de meydana gelen patlamada yaşamını yitirenlerin sayısının 3'e yükseldiğini bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, doğal gaz sıkışmasından kaynaklandığı değerlendirilen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 3'e yükseldiği, yaralanan 3 kişinin tedavilerinin devam ettiği belirtildi.
Öte yandan, hayatını kaybeden yaralının, Bahçelievler Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Ahmet Bal olduğu öğrenildi.
Patlamada, Özgür Çoban ve Ömer Özdemir yaşamını yitirmişti.