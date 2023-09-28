Bakan Alparslan Bayraktar, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ni ziyaret etti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un Genel Müdürü Aleksey Likhachev ile Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) sahasında bir araya geldi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Bayraktar ve beraberindekiler, Akkuyu NGS şantiyesinde Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Anastasia Zoteeva başkanlığındaki proje yöneticileri tarafından karşılandı.

Zoteeva, Likhachev ve Bayraktar'ın da katıldığı çalışma toplantısında nükleer santral inşaatının ilerleyişi hakkında bilgi verdi. Likhachev, Bakan Bayraktar ile görüşmesinin ardından Akkuyu NGS sahasında inşaat ve montaj işleri yapan müteahhitlerin temsilcileriyle buluştu. Ayrıca, söz konusu buluşmada, Türk ve Rus yetkililer sahada incelemelerde de bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev, inşaat çalışmalarının yoğunluğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Rus ve Türk ekiplerinin başarılı iş birliği sayesinde proje, dört güç ünitesinde de takvime uygun olarak devam ediyor. Bu yıl genel inşaat çalışmalarını bitiriyoruz ve ilk ünitede başlangıç aşamasına geçmeyi planlıyoruz. Önümüzdeki yıl fiziksel başlangıç aşamasına geçeceğimizi ve ilk elektrik üretiminin başlamasını umuyoruz. Rosatom her zaman taahhütlerini gerçekleştirmekte ve Rus ve Türk liderleri tarafından belirlenen görevleri eksiksiz olarak yerine getirmektedir."

Likhachev, Türkiye'deki ilk nükleer santral projesinin hayata geçirilmesinin iki ülke için büyük önem taşıdığını belirterek, şöyle devam etti:

"Sadece Türkiye için yeni olan enerji sektörünün gelişimine değil, aynı zamanda bölgenin altyapısına da önemli bir katkıda bulunuyoruz. Bölgede yeni konutlar, modern otoyollar inşa ediliyor. Eğitim, tarım, otelcilik ve diğer birçok alan geliştiriliyor. Tüm bu etkiler bölge sakinleri tarafından halihazırda hissediliyor."