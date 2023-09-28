İl Özel İdareleri, Belediye ve Bağlı Kuruluşlar GYS Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı

8 Ekim 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023 İl Özel İdareleri, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Bunların Üyesi Olduğu Mahalli İdare Birlikleri Personeli Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavı'na (2023-GYS) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 28 Eylül 2023 tarihinde saat 15.45'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.

8 Ekim 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-GYS için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI