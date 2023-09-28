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Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi

Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Eylül 2023 19:40, Son Güncelleme : 28 Eylül 2023 19:42
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MGK, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada, Güney Kafkasya'da kalıcı barışa giden yolun Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünden geçtiği belirtildi.

28.09.2023 - 19:06

Son Güncelleme : 28.09.2023 - 19:07

Haberler - NTV

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    • Milli Güvenlik Kurulu (MGK) iki aylık aranın ardından bugün yeniden toplandı.

    Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı yapılan toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık etti.

    Yaklaşık 3 saat süren toplantının ardından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şunlar kaydedildi:

    "PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere milli birlik ve beraberliğimiz ile bekamıza yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve yurt dışında azim, kararlılık ve başarıyla icra edilen operasyonlar hakkında kurula bilgi sunulmuştur.

    Suriye halkının PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne karşı gösterdiği meşru direnişin; masum insanları katleden, çocukları zorla silahaltına alan ve ülkenin tabii kaynaklarını sömüren bu taşeron örgütün, barış ve huzurun önündeki en büyük engel olduğunu teyit ettiği belirtilmiştir.

    Bölücü terör örgütünün bölgemizden temizlenmesi yönündeki kararlılığımız vurgulanarak bu cinayet şebekesine destek vermeyi sürdüren aktörlere, uluslararası hukuk ve insan haklarından kaynaklanan yükümlülükleri ile müttefiklik mesuliyetleri hatırlatılmıştır.

    Türkiye'nin, yaklaşık yarım asırdır önemli sınamalarla karşı karşıya kalan dost ve kardeş ırak halkına azami desteği sunmaya devam edeceğine işaret edilmiş; barış içinde bir arada yaşama kültürünün ülkedeki en müstesna örneklerinden birini teşkil eden Kerkük'teki huzurun muhafazasının ve ülkedeki terör örgütlerinin tamamen bertaraf edilmesinin, bölgeye yönelik siyasetimizin esasları arasında yer aldığının altı çizilmiştir.

    Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) egemenliğine ve Kıbrıs Türklerinin en temel insani ihtiyaçlarına yönelik çifte standartlı tutum ve faaliyetlerinin tarafsızlık yükümlülüğüyle bağdaşmadığı ve itibarını zedeledİği; bu çerçevede, barış gücünün KKTC'deki faaliyetlerinin KKTC makamlarıyla varacağı bir yazılı mutabakat yoluyla hukuki zemine oturtulması ihtiyacının bir kez daha ortaya çıktığı ifade edilmiştir. Türkiye'nin, uluslararası hukuk ve antlaşmalardan kaynaklanan hakları çerçevesinde Kıbrıs Türklerinin güvenliği ve huzurunun teminatı olmaya devam edeceği vurgulanmıştır.

    Güney Kafkasya'da kalıcı barışa giden yolun ancak Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin kayıtsız şartsız tesisi ve bölgemizdeki tüm ülkelerin refahına katkı sağlayacak ahdi yükümlülüklerin gereğinin yerine getirilmesiyle açılabileceği hususu, başta Ermenistan olmak üzere tüm taraflara hatırlatılmış; Türkiye'nin bölgede kalıcı barışın ve istikrarın sağlanmasına yönelik çabaları desteklemeyi sürdüreceği belirtilmiştir.

    Ukrayna'da sürmekte olan savaşa ilişkin son gelişmeler ile Karadeniz Tahıl Girişimi'nin canlandırılması başta olmak üzere atılabilecek adımlar ele alınmış; Türkiye'nin, savaşın adil ve kalıcı bir barışla gecikmeksizin sonlandırılması yönündeki gayretlerini sürdürme kararlılığı teyit edilmiştir.

    Kosova'da meydana gelen hadiseler ve Balkanlar'daki son durum değerlendirilmiş; Türkiye'nin hem bölgede hem de NATO misyonunun komutasını üstleneceği Kosova'da, barışın ve huzurun muhafazası için azami gayreti sarf edeceği ifade edilmiştir.

    Türkiye'nin, zor günler geçiren dost ve kardeş Libya halkına sağladığı yardım ve desteği tüm ülke sathında dengeli ve eşit bir şekilde sürdüreceği ve büyük afetin ardından oluşan dayanışmanın muhafazası ile ülkedeki birlik ve beraberliğin yeniden tesisine katkı sunmaya, tüm aktörlerle temas halinde devam edeceği belirtilmiştir."

    ORGENERAL GÜRAK İLK KEZ KATILDI

    Milli Güvenlik Kurulu, toplantısına Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ilk kez katıldı.

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