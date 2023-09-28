Eskişehir'de 4 öğretmene bıçakla saldırdığı iddia edilen zanlı tutuklandı

Dün Ihlamurkent Mahallesi'ndeki Dr. Safa Halaç Özel Eğitim İlkokulu'nun bahçesine girerek sebepsiz yere cebinden çıkardığı çakıyla öğretmenlere saldırmaya çalıştığı iddiasıyla polis ekiplerince gözaltına alınan Özkan K. (25) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı Özkan K, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince, "silahla tehdit ve basit yaralama" suçlarından tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bir kişinin okul kapısından içeri girerek öğretmenleri ve çevreyi rahatsız ettiği, kavga olduğu yönünde gelen ihbar üzerine şüpheli Özkan K'nin yakalandığı bilgisine yer verildi.

Şüphelinin eğitim, öğretim konularıyla alakasız şekilde okul bahçesine girerek dengesiz hareketler sergilediği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şüpheli, sebepsiz yere cebinden çıkardığı çakıyla öğretmenlere saldırmaya çalıştığı, bir öğretmenin kaçmaya çalışırken yere düşerek hafif şekilde yaralandığı anlaşılmıştır. Bazı haber kaynaklarında okulda bıçak ile yaralanan öğretmenlerin olduğu şeklinde yer alan haberin gerçeği yansıtmadığı, olay neticesi kesici alet kullanılarak herhangi bir yaralanmanın söz konusu olmadığı anlaşılmış, olayı gerçekleştiren şüpheli Özkan K. gözaltına alınmıştır."