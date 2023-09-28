Şanlıurfa'da sulama kanalına giren çocuk boğuldu
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde sulama kanalına giren çocuk boğuldu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Eylül 2023 16:30, Son Güncelleme : 28 Eylül 2023 16:25
Kırsal Tepedibi Mahallesi yakınlarındaki sulama kanalına giren İbrahim Çiftçi (12) akıntıya kapılarak kayboldu.
İhbar üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma, 112 Acil Sağlık ekipleri ile dalgıç polisler yönlendirildi.
Kanalda arama yapan ekipler, suda boğulduğu anlaşılan çocuğun cesedini olay yerine yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta buldu.
Sudan çıkarılan ceset incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.