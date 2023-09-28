Manisa'da yıldırım isabet eden ağacın altındaki 48 küçükbaş hayvan öldü

Karakozan Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan Mehmet Gök'e ait tel örgülerle çevrili alandaki bir ağaca sağanak sırasında yıldırım isabet etti.

Olayda ağacın etrafında toplanmış halde olan 48 küçükbaş hayvan yaşamını yitirdi.

Bölgede İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Ayhan ve jandarma ekipleri incelemede bulundu.

Ayhan, inceleme sonrası yaptığı açıklamada, "Doğal afetlere karşı üreticilerimiz ve besicilerimizin önlemleri almaları gerekiyor. Önüne geçilemeyen durumlar da söz konusu. Bu nedenle üretici ve besicilerimizin hayvanlarını sigorta yaptırması önem arz ediyor." dedi.