Gün sonu döviz kurları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Eylül 2023 17:34, Son Güncelleme : 28 Eylül 2023 17:35
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|27,3080
|27,3090
|27,4250
|27,4260
|Avro
|28,7160
|28,7170
|28,9460
|28,9470
|Sterlin
|33,0400
|33,1570
|33,3200
|33,4370
|İsviçre Frangı
|29,6330
|29,7810
|29,8180
|29,9680
|ANKARA
|ABD Doları
|27,2780
|27,3580
|27,3950
|27,4750
|Avro
|28,6760
|28,7560
|28,9060
|28,9860
|Sterlin
|32,9800
|33,1900
|33,2600
|33,4700