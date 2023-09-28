Arnavutköy'de bahçesini su basan okulda mahsur kalan öğrenciler kurtarılıyor
Arnavutköy'de sağanak nedeniyle bahçesini su basan okulda mahsur kalan öğrencilerin kurtarılması için itfaiye ekipleri çalışma yürütüyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Eylül 2023 18:00, Son Güncelleme : 28 Eylül 2023 18:34
Kentte etkili olan sağanak ve su baskınları nedeniyle Haraççı Mahallesi'nde bulunan Mehmet Zeki Obdan İlkokulu'nun bahçesini su bastı.
Öğrenciler, öğretmenler ve okul idaresi personeli binanın içerisinde mahsur kaldı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, öğrencileri dışarı çıkarmak için çalışma başlattı.
Bazı veliler de çocuklarını almak için okula geldi.
Bazı çocuklar, ebeveynlerinin yardımıyla dışarı çıkarılırken, itfaiye ekiplerinin kurtarma çalışmaları sürüyor.