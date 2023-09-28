Arnavutköy'de bahçesini su basan okulda mahsur kalan öğrenciler kurtarılıyor

Bazı veliler de çocuklarını almak için okula geldi.

Kentte etkili olan sağanak ve su baskınları nedeniyle Haraççı Mahallesi'nde bulunan Mehmet Zeki Obdan İlkokulu'nun bahçesini su bastı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net