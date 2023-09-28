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Kocaeli'de denizde ceset bulundu

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denizde ceset bulundu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Eylül 2023 18:18, Son Güncelleme : 28 Eylül 2023 18:20
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Kocaeli'de denizde ceset bulundu

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde 25 Eylül'de evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan A.Y'nin (17) çantasının Kandıra ilçesindeki Pempe Kayalar mevkisinde bulunmasının ardından bölgede arama çalışması başlatıldı.

Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, Kefken açıklarında su üstü ve altında yaptıkları taramada kadın cesedi buldu.

İncelemelerin ardından otopsi için Kandıra Devlet Hastanesi morguna götürülen cesedin kimliğinin henüz belirlenemediği ancak A.Y'ye ait olabileceği değerlendiriliyor.

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