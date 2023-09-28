Çankırı'da yüzme havuzu inşaatının çatısından düşen işçi öldü
Çankırı'da yüzme havuzu inşaatının çatısından düşen işçi yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Eylül 2023 18:46, Son Güncelleme : 28 Eylül 2023 18:48
Alınan bilgiye göre, Abdulhalik Renda Mahallesi Refik Saydam Caddesi'nde kapalı yüzme havuzu inşaatının çatısında çalışan A.Ç. (73), dengesini kaybederek düştü.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekiplerine sevk edildi.
Sağlık ekibi yaptığı incelemede A.Ç'nin hayatını kaybettiği belirlendi.