Kahramanmaraş'ta evinin 2. katından düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Arslan'ın cenazesi, Cumhuriyet Savcısı ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi için Göksun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde ikamet eden Arslan, evinin ikinci katında otururken henüz belirlenemeyen nedenle dengesini kaybederek balkondan aşağıya düştü.

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