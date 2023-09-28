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İBB Başkanı İmamoğlu, AKOM'da yağışla ilgili açıklama yaptı

"Bugün itibarıyla sahada 3 bin 430 personelimiz var. 1658 aracımızla beraber müdahaleler yapıyoruz. Arkadaşlarımız yoğun bir biçimde ihbarlara yönelik sahada aksiyon alıyorlar"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Eylül 2023 20:11, Son Güncelleme : 28 Eylül 2023 22:04
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kenti etkileyen sağanağa ilişkin, "Bugün itibarıyla sahada 3 bin 430 personelimiz var. 1658 aracımızla beraber müdahaleler yapıyoruz. Arkadaşlarımız yoğun bir biçimde ihbarlara yönelik sahada aksiyon alıyorlar." dedi.

İmamoğlu, özellikle Arnavutköy ilçesinde etkili olan yağışlar ve sonrasında yaşanan su baskınlarıyla ilgili İBB Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) açıklama yaptı.

İstanbul'un Avrupa Yakası'nda yağışların etkili olduğunu belirten İmamoğlu, an itibarıyla durağan bir süreç yaşandığını kaydetti.

İmamoğlu, yağıştaki yoğunluğun biraz azaldığının altını çizerek, "Pazartesiye kadar yağışlar İstanbul'da etkisini sürdürecek ama bu denli etkili olmasa da anlık geçişler beklenmekte. Bu gece de sabaha kadar geçişler olabilir ve bu konuda vatandaşlarımızı yine uyarıyoruz. Arkadaşlarımın, buna benzer geçişleri cumartesi gecesini pazara bağlayan zaman dilimi içerisinde, pazar sabahına kadar yaşayabileceğimiz noktasında uyarıları var." diye konuştu.

İmamoğlu, İBB'nin altyapı mücadelesinin yoğun şekilde sürdüğünü dile getirerek, şunları kaydetti:

"4 yıldır, 100'ün üzerinde noktaya dokunmuş altyapı çalışmalarımız var. Bazen dere yataklarında, bazen atık su ve yağmur suyu kanalları ayrıştırılarak dengeli bir altyapı sürecinin yağışta, karda ve diğer ortamlarda çalışmasını sağlayıcı projeler geliştirdik. Bir bölümü bitti, bir bölümü devam ediyor. Bugün itibarıyla sahada 3 bin 430 personelimiz var. 1658 aracımızla beraber müdahaleler yapıyoruz. Arkadaşlarımız yoğun bir biçimde ihbarlara yönelik sahada aksiyon alıyorlar. Şu ana kadar ciddi sayıda müdahalemiz söz konusu ama şu an İstanbul'da o anlık birikmelerin yarattığı sorunların hızlıca geçiştirildiği görülüyor."

İmamoğlu, birkaç noktada ihbarlarla ilgili çalışmaları sürdürdüklerini vurgulayarak, "Arnavutköy'de bir ihbarla ilgili şu anda itfaiye ekibimiz, mahsur kalan 7-8 arkadaşımızın bir fabrikada desteğini sağlamaya gayret ediyorlar. Onun dışında şu an itibarıyla vatandaşlarımızdan bir kısım sel baskınları ve su baskınlarının ötesinde daha ileri seviyede bizi üzecek herhangi bir kötü haber almadık." şeklinde konuştu.

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