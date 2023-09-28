Gaziosmanpaşa'da yolun karşısına geçmeye çalışan kadın sele kapıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un günlerdir devam eden uyarıları sonrası sağanak yağış megakent İstanbul'da etkisini öğlen saatlerinde hissettirmeye başladı. Saatler içinde şiddetini artıran yağışın etkisiyle oluşan sel suları Gaziosmanpaşa'da yolun karşısına geçmeye çalışan kadına kabusu yaşattı. Bir anda akıntı içinde sürüklenmeye başlayan kadını çevredeki vatandaşlar kurtardı.

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