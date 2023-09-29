Aydın'da polisin fenalaşan vatandaşa yardımı güvenlik kameralarına yansıdı

Ekiplerin Sağlam'a yaptıkları yardım güvenlik kameralarına da yansıdı. Kayıtlarda, Sağlam'ın polis aracının yanına giderek yardım istediği ve araca bindirilerek sirenler eşliğinde meydandan ayrıldığı görülüyor.

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