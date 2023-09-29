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Kültür Bakanlığı desteği çekince, tartışılan belgesel seçkiden çıkarıldı

Yeni Şafak Gazetesinde yer alan habere göre: Kültür ve Turizm Bakanlığı, FETÖ propagandası yapılan "Kanun Hükmü" isimli belgesele sahip çıkan Antalya Altın Portakal Film Festivali'nden tüm desteğini çekti. "Milletin 15 Temmuz'da verdiği destansı mücadelenin itibarsızlaştırılması çabasının bir parçası olmayacağız" diyen Bakanlığın resti üzerine geri adım geldi, film yeniden festivalden çıkarıldı

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 29 Eylül 2023 07:50, Son Güncelleme : 29 Eylül 2023 07:52
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Kültür Bakanlığı desteği çekince, tartışılan belgesel seçkiden çıkarıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, FETÖ propagandası yapılan "Kanun Hükmü" isimli belgesele sahip çıkan Antalya Altın Portakal Film Festivali'nden tüm desteğini çekti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, KHK'lı propagandası yapan 'Kanun Hükmü' belgeselinin yer aldığı 60. Altın Portakal Film Festivali'nden desteğini çekti. 7-14 Ekim arasında düzenlenecek festivalin seçkisinde yer alan Nejla Demirci'nin yönetmenliğini yaptığı ve KHK ile görevden alınan iki kişinin hikayesini anlatan "Kanun Hükmü" adlı belgeseline ilişkin krize Kültür Bakanlığı'nın resti son noktayı koydu.

MAĞDURİYET ALGISI SÖKMEDİ

Söz konusu belgesel geçtiğimiz günlerde 'filmde yer alan kişi ile ilgili yargılama süreci olduğu' gerekçesiyle seçkiden çıkarılmıştı. Bunun üzerine festivalin jüri üyeleri görev yapmama kararı alırken 27 yönetmen filmini çekeceğini duyurdu. Sinema sektöründeki mahalle baskısı üzerine film ile ilgili 'yargılama süreci devam etmediği' ifade edilerek sözde belgesel seçkiye geri alındı. Bunun üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı, sponsoru olduğu festivalden çekilerek tepki gösterdi. Festival komitesi de akşam saatlerinde 'fikir değiştirip' belgeseli yeniden programa aldığını ilan etti. Ancak Bakanlığın sert çıkışı tartışmaya son noktayı koydu, film seçkiden çıkarıldı. Bakanlıktan dün yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Türk sinemasının alanındaki en önemli etkinliklerinden biri olan ve 60'ıncısının düzenlenme süreci devam eden Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde, belgesel yarışması bölümünde 'Kanun Hükmü' adlı belgesel yer almaktadır. Böylesi önemli bir festivalde, sanatın gücü kullanılarak mağduriyet algısı üzerinden FETÖ terör örgütü propagandası yapılmasına vesile olunması son derece üzücüdür. Bakanlığımız, aziz milletimizin 15 Temmuz'da verdiği destansı mücadelenin itibarsızlaştırılması, sanatın provokasyon unsuru olarak kullanılması çabasının bir parçası olmayacaktır. Bu sebeple Antalya Altın Portakal Film Festivali'nden çekilmiş bulunuyoruz."

TUNÇ'TAN BAKANLIĞA DESTEK

'Kanun Hükmü' filminin festivale alınmasına bir tepki de Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan geldi. Tunç "Bu bir talihsizlik. Altın Portakal Festivali'nde terör örgütünün propagandasının yapılmasına müsaade edilemez. Bakanlığımızın vermiş olduğu karar çok değerli" diye konuştu.

CHP'Lİ BELEDİYE SAHİP ÇIKTI

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Festival Başkanı Muhittin Böcek gelişmeler sonrasında "Antalya Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz 4 yıl boyunca seçici kurulların oluşmasına, jürilerin belirlenmesine, filmlerin içeriğine ve filmlerin kazanıp kazanmaması konusuna hiçbir şekilde dahil olmamıştır, bundan sonra da olmayacaktır" diyerek belgesele desteğini açıkladı.

Senaryodan gerekçe

Terör propagan- dasına rağmen seçkiden çıkarılan filmi geri alan, Kültür Bakanlığı'nın resti üzerine de tekrar çıkaran Festival Direktörü Ahmet Boyacıoğlu senaryo gerekçeler öne sürdü. Hakkında soruşturma açıldığını öne sürerek, kendisinin ve ekibinin can güvenliği olmadığını iddia eden Boyacıoğlu, "Sinema sektöründen gereken desteği göremedik. Terör destekçisi olarak tarif edilmeyi kabul etmemiz mümkün değil. Belgeseli, Festival seçkisinden çıkarıyoruz" dedi.

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