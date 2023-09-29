AK Parti'de adaylık için yoğun talep: 400'den fazla ilçe başkanı istifa etti

AK Parti, 31 Mart'ta yapılacak mahalli seçimlerin hazırlığını sürdürürken, belediye başkan adayı olarak gösterilecek isimler üzerinde de çalışmalar yapılıyor. Belediye başkan adayı olmak isteyen teşkilat yöneticilerden yoğun bir talep geldi. İlçe başkanlarının yarısına yakını adaylık için mevcut görevlerinden ayrıldı.

AK Parti yönetimi, yerel seçimlerde aday olacakların şimdiden görevlerinden istifa etmelerini istemişti. AK Parti kurmayları, seçim sürecinde bir aksaklık yaşanmaması için istifa eden il ve ilçe başkanlarının yerine hızla yeni atamalar yapmaya başladı. Edinilen bilgilere göre, bugüne kadar AK Parti'de 400'den fazla ilçe başkanı aday olmak niyetiyle istifa etti. İstifaların ekim ayı içinde de devam etmesi bekleniyor.

YÜCEL KAYAOĞLU