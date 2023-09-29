Kariyer vurgunu! Sahte sitelerle para sızdırıyorlar

İş arayanları ağlarına düşüren dolandırıcılar büyük vurgun yapıyor. Sahte kariyer siteleri oluşturan çete üyeleri; iş başvurusu yapanlardan sağlık raporu ve başvuru ücreti altında 200'er lira para talep ediyor. Ardından iş başvurusunda bulunan kişilerden tüm kişisel bilgileri talep ediliyor. Yeni iş hayali kuranlar, tüm bilgileri 'başvuru formu' adı altında dolandırıcılara veriyor.

Ancak mağdurlar uzun süre cevap gelmeyince dolandırıldıklarını anlıyor. Öte yandan vurgun yalnızca 200 liralık başvuru ücreti ile kalmıyor. Alınan kişisel bilgiler ile birçok işleme imza atılıyor. Kişiler üzerine kredi kartı alınıyor ve harcama yapılıyor. Bu alanda daha çok 'mail order' vasıtasıyla kuyum eşyaları alınıyor.

KAAN ZENGİNLİ