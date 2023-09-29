Kariyer vurgunu! Sahte sitelerle para sızdırıyorlar
Dolandırıcılar şimdi de iş arayanları hedef alıyor. Sahte siteler üzerinden; başvuru ücreti ve sağlık raporu adı altında para sızdırıyorlar. Ayrıca kişisel bilgiler alınarak; kredi kartı ve cep telefonu hattı çıkarılıyor, otomobil kiralanıyor, yasa dışı bahis sitelerinde para trafiği sağlanıyor.
Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 29 Eylül 2023 08:03, Son Güncelleme : 29 Eylül 2023 08:05
İş arayanları ağlarına düşüren dolandırıcılar büyük vurgun yapıyor. Sahte kariyer siteleri oluşturan çete üyeleri; iş başvurusu yapanlardan sağlık raporu ve başvuru ücreti altında 200'er lira para talep ediyor. Ardından iş başvurusunda bulunan kişilerden tüm kişisel bilgileri talep ediliyor. Yeni iş hayali kuranlar, tüm bilgileri 'başvuru formu' adı altında dolandırıcılara veriyor.
Ancak mağdurlar uzun süre cevap gelmeyince dolandırıldıklarını anlıyor. Öte yandan vurgun yalnızca 200 liralık başvuru ücreti ile kalmıyor. Alınan kişisel bilgiler ile birçok işleme imza atılıyor. Kişiler üzerine kredi kartı alınıyor ve harcama yapılıyor. Bu alanda daha çok 'mail order' vasıtasıyla kuyum eşyaları alınıyor.
KAAN ZENGİNLİ