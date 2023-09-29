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KKM erimeye devam ediyor 5 haftalık düşüş 103 milyar TL

Merkez Bankası'nın Kur Korumalı Mevduat'a (KKM) ilgiyi azaltıcı adımları sürerken KKM hesaplarında düşüş sürüyor. Düşüş serisi beşinci haftasına giren KKM geçen haftaya göre 2,1 milyar TL düşüşle 3,3 trilyon liraya geriledi. Öte yandan Merkez'in rezervleri de 15 hafta üst üste artarak veri tarihindeki en uzun artış rekorunu kaydetti.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 29 Eylül 2023 08:09, Son Güncelleme : 29 Eylül 2023 08:12
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KKM erimeye devam ediyor 5 haftalık düşüş 103 milyar TL

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, kur korumalı mevduatlar geçen haftaya göre 2,1 milyar TL düşüşle 3,3 trilyon liraya geriledi. Dolar cinsinden KKM 122,4 milyar dolar olarak kaydedildi. Böylelikle son 5 haftada KKM'lerde gerileme izlendi.

Bu süreçte KKM'lerde 103 milyar TL'ye varan düşüş görüldü. Son olarak TCMB, uygulama talimatında yapılan değişiklikle, Türk lirası dönüşümlü kur korumalı hesaplarda asgari faiz zorunluluğu kaldırmıştı. Ağustos ayında menkul kıymet ve zorunlu karşılık uygulamalarında kur korumalı hesapların TL mevduata dahil olduğu TL payı rasyosunu yürürlükten kaldırılarak, yerine kur korumalı hesapları TL mevduat olarak dikkate almayan ve standart yerel para olan TL mevduatın toplam mevduat içindeki payını artırmayı hedefleyen yeni bir TL payı rasyosu getirilmişti.

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri de 22 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre yaklaşık 4 milyar dolar artışla 125 milyar doları aşarken, toplam rezerv, 15 hafta üst üste artarak 1987 başlangıçlı veri tarihindeki en uzun artış rekorunu kaydetti.

Bankacılık sektörü kredi hacmi 10,6 trilyon lira oldu

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 22 Eylül itibarıyla 81 milyar 767 milyon lira arttı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 10 trilyon 503 milyar liradan 10 trilyon 585 milyar liraya yükseldi. Bankacılık sektöründeki toplam mevduat da geçen hafta 137 milyar 353 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 1 artan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 13 trilyon 333 milyar lira oldu.

Tüketici kredileri 1,4 trilyon liraya yükseldi

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 22 Eylül itibarıyla 11 milyar 107 milyon lira artışla 1 trilyon 440 milyar liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 446 milyar 97 milyon lirası konut, 87 milyar 132 milyon lirası taşıt ve 907 milyar 258 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 17 milyar 394 milyon lira artarak 1 trilyon 227 milyar liraya yükseldi. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 1 artışla 937 milyar liraya çıktı. Bireysel kredi kartı alacaklarının 428 milyar 912 milyon lirası taksitli, 508 milyar 685 milyon lirası taksitsiz oldu.

Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 1,1 milyar $ azaldı

Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre bir önceki hafta 176 milyar 750,8 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı, 22 Eylül ile sona eren haftada 1 milyar 94,1 milyon dolar düşüş göstererek 175 milyar 656,7 milyon dolara geldi. Gerçek kişilerin döviz mevduatları, bir önceki haftaya göre 1 milyar 72,3 milyon dolar azalarak 103 milyar 848 milyon dolar olurken tüzel kişilerin döviz mevduatı 21,7 milyon dolar azalarak 71 milyar 808,8 milyon dolara geriledi.

Yurt içi yerleşiklerin parite etkisinden arındırılmış toplam yabancı para mevduatı, 1,16 milyar dolar azaldı. Parite etkisinden arındırıldığında gerçek kişilerin döviz mevduatları 1 milyar 155 milyon dolar azalırken tüzel kişilerin döviz mevduatları 5 milyon dolar düşüş gösterdi.

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