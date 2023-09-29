Bakanlık radarına aldı 44 firmaya rekor ceza yağdı!

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Sipariş iptalleri neticesinde tüketici mağduriyetine sebep veren firmalara yapılan denetimler neticesinde 2023 yılında 44 firmaya toplamda 78 milyon 530 bin 902 TL idari para cezası uygulandı." denildi.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 2022 yılında e-ticaret hacminin yüzde 109'luk artışla 800,7 milyar TL'ye ulaştğı belirtildi. Öte yandan sipariş iptalleriyle yaratılan mağduriyetler için şirketlere para cezası verildiği açıklandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada

"Sipariş iptalleri neticesinde tüketici mağduriyetine sebep veren firmalara yapılan denetimler neticesinde 2023 yılında 44 firmaya toplamda 78 milyon 530 bin 902 TL idari para cezası uygulandı."

denildi.

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle;

"Teknolojinin hızlı gelişimi, dijitalleşmenin yaygınlaşması, özellikle Covid-19 Pandemisi sonrası yaşanan tüketicilerin alışveriş alışkanlıklarının da değişmesi ile birlikte elektronik ticaretin genel ticarete oranının her geçen gün arttığı gözlemlenmektedir.

Bakanlığımız Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (ETBİS) 2022 Yılı verilerine göre ülkemizde e-ticaretin genel ticarete oranı 2019 yılında yüzde 9,8 iken 2020 yılında bu oran yüzde 15,7'ye, 2022 yılında ise yüzde 18,6'ya ulaşmıştır. Aynı zamanda 2022 yılı itibarıyla ülkemizde e-ticaret hacmi bir önceki yıla göre yüzde 109'luk artışla 800,7 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Sipariş adedi ise 2022 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 43 artışla 3 milyar 347 milyon adetten, 4 milyar 787 milyon adede yükseldiği gözlemlenmiştir.

E-ticaret hacminde gerçekleşen bu yüksek oranlı artış ile birlikte, ancak geleneksel alışverişlerde yapılabilen satıcının kimliği ile malın fiziki kontrolünün yapılmaması durumu tüketicilerin daha fazla korunması ihtiyacını ortaya çıkarmış ve bu kapsamda 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde yapılan düzenlemelerin önemi bir kat daha ortaya çıkmıştır. Söz konusu düzenlemeler ile hem tüketiciler korunurken hem de düzenlemelere aykırı davranışları ile sektörde haksız rekabete neden olan ve adil rekabet şartlarını bozan firmaların neden olduğu olumsuzluklara engel olunmuştur.

Bakanlık olarak e-ticaret sektörüne ilişkin basın duyuruları, firmaların oluşturduğu sivil toplum kuruluşlarına yönelik dağıtımlı yazılar ve kamu spotları ile yasal mevzuat ve uygulamalarına ilişkin olarak sektörde faaliyet gösteren firmalara rehberlik edilirken tüketicilerimizin de yasal haklarını öğrenme noktasında bilgilendirme çalışmaları yapılmaktadır.

Bu çalışmaların yanında tüketici şikayet başvuruları ve hakem heyeti verileri üzerinden yapılan analizler neticesinde gerçekleştirilen denetimler ve e-ticaret sektöründe firmaların mevzuata uyum süreçlerinin kontrolü ile birlikte tüketici mağduriyetlerinin önlenmesi amaçlanmaktadır.

Ticaret Bakanlığı olarak, girdi maliyeti ve döviz kuru artışı gibi gerekçelerle ya da fiyat artışlarından yararlanarak daha fazla kar elde etme amacı ile ödemesi yapılan siparişlerin stokta bulunmama gibi gerekçelerle iptal edilmesi neticesinde tüketicilerimizi mağdur eden uygulamalar başta olmak üzere mesafeli sözleşmelerde cayma hakkı kullanımında bedel iadesi ile teslim ve ifa yükümlülükleri sıkı bir şekilde denetlenmektedir. Bu kapsamda 2023 yılında denetlenen 61 firmadan mevzuata aykırı uygulamaları tespit edilen 44 firmaya toplam da 78.530.902 TL idari para cezası uygulanmıştır.

Gelişen ve değişen ekosisteme bağlı olarak e-ticaret sektörü başta olmak üzere tüketici haklarının korunması, mağduriyet yaşanmaması ve adil rekabet şartlarının sağlanması için etkin, yoğun ve yaygın denetimlere Bakanlığımızca devam edilecektir."