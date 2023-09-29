Dolar haftayı düşüşle kapattı
Haftanın son işlem gününe yükselişle başlayan dolar, haftayı 27,41 TL'den kapattı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Eylül 2023 17:58, Son Güncelleme : 29 Eylül 2023 17:58
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|27,4250
|27,4260
|27,4160
|27,4170
|Avro
|28,9460
|28,9470
|29,0050
|29,0060
|Sterlin
|33,3200
|33,4370
|33,2200
|33,3370
|İsviçre Frangı
|29,8180
|29,9680
|29,7930
|29,9410
|ANKARA
|ABD Doları
|27,3950
|27,4750
|27,3860
|27,4660
|Avro
|28,9060
|28,9860
|28,9650
|29,0450
|Sterlin
|33,2600
|33,4700
|33,1600
|33,3700