İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen suç örgütü operasyonunda 41 kişi gözaltına alındı

Yerlikaya paylaşımında, "Operasyonları düzenleyen kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Aziz Milletimizin duaları sizlerle. Hiçbiriniz yüce Türk adaletinden kaçamayacaksınız, ülkemizin huzur ve güvenliği için canla başla çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla "Şahinler" olarak bilinen suç örgütü çökertildi.

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