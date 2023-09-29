Antalya'da otomobilinde tabancayla vurulan berber öldü
Antalya'da müşterisini evine bırakan berber, otomobilinde tabancayla vurularak öldürüldü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Eylül 2023 12:19, Son Güncelleme : 29 Eylül 2023 12:20
Muratpaşa ilçesi Yeşilbahçe Mahallesi'nde 24 yaşındaki Furkan Şahin'in içinde bulunduğu otomobile, başka bir otomobilden tabancayla ateş açıldı.
Şahin, sırtına isabet eden kurşun nedeniyle yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Şahin'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenazesi, adli tıp morguna kaldırılan Şahin'in, berberlik yaptığı ve olay sırasında müşterisini evine bıraktığı belirtildi.
Polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.