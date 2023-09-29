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Enflasyonun Eylül ayında da yükselmesi bekleniyor

Ekonomistler, eylülde Tüketici Fiyat Endeksi'nin yüzde 5,0 artmasını bekliyor

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Eylül 2023 15:13, Son Güncelleme : 29 Eylül 2023 15:14
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Enflasyonun Eylül ayında da yükselmesi bekleniyor

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, eylül ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 5,0 artmasını bekliyor.

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Ekim Salı günü açıklanacak eylül ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 12 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 5,0 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin eylül ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 4,05 ve en yüksek yüzde 9,0 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 5,00) göre bir önceki ay yüzde 56,37 olan yıllık enflasyonun yüzde 61,91'e çıkacağı hesaplanıyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi eylülde yüzde 65,50 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi, ağustos bir önceki aya göre yüzde 9,09 artış göstermişti.

TarihEkonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi (Yüzde)Aylık Beklenti (Yüzde)Gerçekleşme (Yüzde)
Ocak44,553,666,65
Şubat51,573,523,15
Mart49,562,862,29
Nisan46,262,652,39
Mayıs48,540,070,04
Haziran42,073,913,92
Temmuz61,019,079,49
Ağustos65,517,329,09
Eylül65,505,00

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