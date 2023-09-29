Antalya'da Kazakistan uyruklu hamile kadın evinde ölü bulundu
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde Kazakistan uyruklu hamile kadın evinde ölü bulundu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Eylül 2023 15:27, Son Güncelleme : 29 Eylül 2023 15:49
Hurma Mahallesi'nde ikamet eden 38 yaşındaki Maia Tarkanova'nın yatağında hareketsiz olduğunu gören 14 yaşındaki kızı, komşularından yardım istedi.
Komşularının ihbarıyla eve gelen sağlık ekipleri Tarkanova'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Tarkanova'nın cesedi, polis ekiplerinin incelemesinin ardından ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp morguna götürüldü.
Eşi ve 6 çocuğuyla 1 ay önce Antalya'ya taşındığı öğrenilen kadının 9 aylık hamile olduğu belirtildi.