Cep telefonu alabilmek için sabaha kadar kuyrukta beklediler

Ünlü bir cep telefonu markasının merakla beklenen yeni modeli, İstanbul'da saat 00.00'da satışa sunuldu. Vatandaşlar, İstanbul'da birçok alışveriş merkezinde satışa çıkan yeni model telefonu almak için saatler öncesinden sıraya girdi.

Ünlü markanın, Kadıköy Bağdat Caddesi'nde bulunan mağazasının önünde ise bir grup vatandaş sabah saat 08.00'deki açılış saatini bekledi.

"Batman'dan geliyorum"

Batman'dan geldiğini ifade eden Adnan Koşar "Ben Batman'dan geliyorum. Bu arkadaş Malatya'dan geliyor. Ben 1 hafta önce sipariş verdim. Başka bir marketten aldım. Sabah 06.00'ya kadar buradayız." dedi.

Bekleyiş, markanın Bağdat Caddesi'ndeki mağazası önünde sabah da devam etti. Kenan Sarıkaya "Dün sabah 10.30'dan beri bekliyorum. Çok yoğunluk var rezervasyon yaptırdık alacağız şimdi" dedi.