Cep telefonu alabilmek için sabaha kadar kuyrukta beklediler

Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
Bir bakanlık daha 'Altın Portakal'dan desteğini çekti
Bir bakanlık daha 'Altın Portakal'dan desteğini çekti
Enflasyonun Eylül ayında da yükselmesi bekleniyor
Enflasyonun Eylül ayında da yükselmesi bekleniyor
Marmara Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı
Marmara Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı
Erdoğan'dan 'teknofest' çağrısı
Erdoğan'dan 'teknofest' çağrısı
'Sanatın gücü kullanılarak terör propagandası yapılamaz!'
'Sanatın gücü kullanılarak terör propagandası yapılamaz!'
'Türkiye Yüzyılı'nın yargı reformu strateji belgesini hazırlıyoruz'
'Türkiye Yüzyılı'nın yargı reformu strateji belgesini hazırlıyoruz'
YÖKAK, KKTC'deki üniversitelerin akreditasyon işlemleri için çalışma başlattı
YÖKAK, KKTC'deki üniversitelerin akreditasyon işlemleri için çalışma başlattı
4 kişilik ailenin açlık sınırı 13 bin 334 lira oldu
4 kişilik ailenin açlık sınırı 13 bin 334 lira oldu
FETÖ'ye 'Transfer Operasyonu' 52 kişi gözaltına alındı
FETÖ'ye 'Transfer Operasyonu' 52 kişi gözaltına alındı
Adana'da iki belediyeye rüşvet operasyonu
Adana'da iki belediyeye rüşvet operasyonu
Tahliye taahhüdünü imzalamayana ev yok
Tahliye taahhüdünü imzalamayana ev yok
Ankara'da 6 katlı binada doğalgaz patlaması: 1 kişi hayatını kaybetti
Ankara'da 6 katlı binada doğalgaz patlaması: 1 kişi hayatını kaybetti
AK Parti'de adaylık için yoğun talep: 400'den fazla ilçe başkanı istifa etti
AK Parti'de adaylık için yoğun talep: 400'den fazla ilçe başkanı istifa etti
'Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu genişletelim, tartışalım, konuşalım'
'Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu genişletelim, tartışalım, konuşalım'
'Virüs artık solunum yolu enfeksiyonları formuna doğru dönmekte'
'Virüs artık solunum yolu enfeksiyonları formuna doğru dönmekte'
Bahçelievler'deki patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi
Bahçelievler'deki patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi
Deprem yardımlarını evine götüren polis müdürü tahliye edildi
Deprem yardımlarını evine götüren polis müdürü tahliye edildi
Kavala ve Atalay'ın cezalarını Yargıtay onadı
Kavala ve Atalay'ın cezalarını Yargıtay onadı
Bakan Koca'dan çocuklarda başlayan 'solunum yolu enfeksiyonu' açıklaması
Bakan Koca'dan çocuklarda başlayan 'solunum yolu enfeksiyonu' açıklaması
Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi
Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi
Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesine İlişkin İşbirliği Protokolü imzalandı
Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesine İlişkin İşbirliği Protokolü imzalandı
AYM'nin Can Atalay başvurusunu görüşme tarihi belli oldu
AYM'nin Can Atalay başvurusunu görüşme tarihi belli oldu
'THE' Dünya Üniversiteler Sıralaması'nda 11 üniversite ilk 1000'de
'THE' Dünya Üniversiteler Sıralaması'nda 11 üniversite ilk 1000'de
Zabıt Katibi alımı yapılacak mı? Bakan Tunç yanıtladı
Zabıt Katibi alımı yapılacak mı? Bakan Tunç yanıtladı
Eksik hizmet veren 3 gaz dağıtım şirketine kayyum
Eksik hizmet veren 3 gaz dağıtım şirketine kayyum
Deprem sonrası Türkiye'ye nefes aldıracak model: Şehirler Anadolu'ya yayılacak
Deprem sonrası Türkiye'ye nefes aldıracak model: Şehirler Anadolu'ya yayılacak
Bakan Tunç'tan AİHM'in 'ByLock' kararına ilişkin açıklama
Bakan Tunç'tan AİHM'in 'ByLock' kararına ilişkin açıklama
AYM, ek MTV'nin iptal istemini reddetti: Gerekçe 'deprem'
AYM, ek MTV'nin iptal istemini reddetti: Gerekçe 'deprem'
Etlik Şehir Hastanesi, 1 yılda 5 milyondan fazla hastaya hizmet sundu
Etlik Şehir Hastanesi, 1 yılda 5 milyondan fazla hastaya hizmet sundu
Ana sayfaHaberler Yaşam

Cep telefonu alabilmek için sabaha kadar kuyrukta beklediler

Ünlü bir cep telefonu markasının yeni modelini almak isteyen vatandaşlar, mağaza önlerinde uzun süre sırada bekledi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 29 Eylül 2023 15:33, Son Güncelleme : 29 Eylül 2023 15:34
Yazdır
Cep telefonu alabilmek için sabaha kadar kuyrukta beklediler

Ünlü bir cep telefonu markasının merakla beklenen yeni modeli, İstanbul'da saat 00.00'da satışa sunuldu. Vatandaşlar, İstanbul'da birçok alışveriş merkezinde satışa çıkan yeni model telefonu almak için saatler öncesinden sıraya girdi.

Ünlü markanın, Kadıköy Bağdat Caddesi'nde bulunan mağazasının önünde ise bir grup vatandaş sabah saat 08.00'deki açılış saatini bekledi.

"Batman'dan geliyorum"

Batman'dan geldiğini ifade eden Adnan Koşar "Ben Batman'dan geliyorum. Bu arkadaş Malatya'dan geliyor. Ben 1 hafta önce sipariş verdim. Başka bir marketten aldım. Sabah 06.00'ya kadar buradayız." dedi.

Bekleyiş, markanın Bağdat Caddesi'ndeki mağazası önünde sabah da devam etti. Kenan Sarıkaya "Dün sabah 10.30'dan beri bekliyorum. Çok yoğunluk var rezervasyon yaptırdık alacağız şimdi" dedi.

Bu Habere Tepkiniz