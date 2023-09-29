Niğde'de Atatürk büstüne zarar veren 2 zanlı tutuklandı

Çiftlik İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ve istihbarat ekipleri, büste zarar verdikleri tespit edilen S.Ç. (19) ve B.Y'yi (16) yakaladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Divarlı beldesinde 25 Eylül'de saat 22.30 sıralarında Şehit İlhan Çankaya İlkokulu'nun bahçesindeki Atatürk büstüne zarar verildi.

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