İstanbul Valiliğinden yarın için kuvvetli yağış uyarısı
İstanbul Valiliği, kentte yarın kuvvetli yağışın etkili olmasının beklendiğini bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Eylül 2023 17:17, Son Güncelleme : 29 Eylül 2023 17:19
Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, yağışların yarın sabah saatlerinden itibaren İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova ile Tekirdağ'ın doğusunda yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli (21-75) olmasının beklendiği aktarıldı.
Açıklamada, kuvvetli yağış nedeniyle yaşanabilecek sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.